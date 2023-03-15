Что произошло за день: среда, 15 марта

Мнения о судьбе упавшего в Черном море беспилотника, одобрение Асадом СВО и сибирская язва в Чувашии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море беспилотника США, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби допустил, что обломки MQ-9 Reaper уже никогда не удастся извлечь на поверхность.

- Башар Асад провел переговоры с Владимиром Путиным и поддержал СВО на Украине. Сирийский лидер подчеркнул, что, несмотря на то, что Россия сейчас ведет спецоперацию, ее поддержка в отношении Сирии не изменилась.

- В Кремле опровергли обсуждение новой волны мобилизации в РФ. Касаясь сообщений о том, что в ряде регионов военкоматы рассылают повестки, Дмитрий Песков отметил, что это связано с необходимостью обновления и уточнения базы данных.

- Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель. По данным источников Bloomberg, Польша, Латвия и Литва требуют понизить потолок, установленный в декабре на уровне $60 за баррель.

- Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в РФ. В свою очередь в Генпрокуратуре сообщили, что надзорное ведомство за год добилось запрета работы в России 17 зарубежных НПО.

- Windfall tax в России заплатят все, кроме нефтянки, угля и МСП. Для банков исключений касаемо разового сбора в виде доли от превышения прибыли за 2021-2022 гг. над прибылью 2018-2019 гг.. не планируются.

- Правительство предложило россиянам пройти бесплатное обучение для работы в ОПК. Предполагается, что это решение поможет оборонным предприятиям восполнить нехватку сотрудников, а гражданам - быстрее найти работу.

- Роспотребнадзор подтвердил два случая сибирской язвы у жителей Чувашии. Причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка.