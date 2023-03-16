В МИД РФ заявили, что Москва не стремится к конфронтации с США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москва считает необходимым сохранять каналы коммуникации с США открытыми, не стремится к конфронтации с Соединенными Штатами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что важно оставлять линии коммуникации открытыми, собственно говоря, их и оставляем. Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя инцидент с американским беспилотником над Черным морем.

Она отметила, что по инициативе американской стороны по этому вопросу состоялись контакты министров обороны России и США, а также руководителей Генштабов двух стран.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что 14 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Госдепартамент, где "категорически отверг инсинуации американской стороны, подчеркнул, что американский беспилотный летательный аппарат, уверенно и провокационно двигавшийся в сторону российской территории с выключенными транспондерами, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, который был установлен в целях проведения специальной военной операции".

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные во вторник заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черном морем, он упал сам в результате резкого маневрирования. "Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорилось в заявлении.

В среду, 15 марта министры обороны РФ и США по инициативе американской стороны предметно обсудили ситуацию, "основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента", проинформировали в российском Минобороны.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.