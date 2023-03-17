По материалам РФМ в 2022 году возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В прошлом году Росфинмониторингом (РФМ) было проведено больше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, часть из них завершилась возбуждением правоохранительными органами уголовных дел.

"С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1 тыс. 300 уголовных дел. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей (в том числе заморожено на территории иностранных государств более 72 млн рублей)", - сказал замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов в интервью "АиФ" в пятницу.

По его словам, сумма возмещенных средств превысила 5 млрд рублей.

Также Крылов отметил снижение примерно на треть объема подозрительного финансового потока, исходящего из России.

"Практически весь объем исходящего подозрительного потока составляют операции, связанные с отмыванием денег. В целом введение санкций в отношении российского банковского сектора привело к миграции клиентов и финансового потока в региональные банки и банки с иностранным участием. Трансграничные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны, государства Юго-Восточной Азии", - сказал представитель РФМ.

При этом он подчеркнул, что "несмотря на то, что членство России в ФАТФ (международная организация, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приостановлено, мы остаемся членом глобальной сети по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма". По его словам, Росфинмониторинг сотрудничает более чем с 70 странами, продолжает проводить совместные финансовые расследования.

"Что касается, например, финансовых пирамид и псевдоброкеров, то в офшорных зонах находятся около 70% установленных бенефициаров. Порядка 60% из них - граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии. До прошлого года основной объем преступных доходов отмывался в таких странах, как Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды, и ряд других, в том числе известные офшорные юрисдикции", - сказал Крылов.

По его словам, преступные группы нередко использовали криптовалюту, которую выводили на территории стран Евросоюза и Азии.

Крылов также отметил, что в прошлом году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений были выявлены в отношении более 70 организаций.

Говоря о возможных отменах или послаблениях финансового контроля, Крылов подчеркнул, что этот вопрос требует серьезной проработки. По его мнению, сначала "нужно обеспечить честную и безопасную деловую среду, выработать совместные меры по обеспечению добропорядочности бизнеса". Замглавы Росфинмониторинга считает, что финансового контроля боятся в первую очередь именно те организации, которые используют различные "теневые" схемы.