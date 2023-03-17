Россия и Конго подпишут соглашение о строительстве нефтепродуктопровода в Африке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия и Республика Конго планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране с привлечением российской компании, сообщил журналистам российский посол в Конго Георгий Чепик.

По его словам, на заседании шестой межправительственной торгово-экономической комиссии в сентябре 2022 года было принято решение, что нужно подписать межправсоглашение по проекту. "Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия-Африка и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займется практическими вопросами, и будет подписано концессионное соглашение", - отметил он.

Посол уточнил, что магистраль будет проходить между крупнейшими городами африканской страны - Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем. "Называется он по точкам, через которые он проходит - Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо", - сказал Чепик.

С российской стороны интерес к проекту проявила компания "ЗНГС-Прометей", добавил дипломат. "Скорее всего, именно она будет фигурировать в этом межправсоглашении", - уточнил посол.

Саммит Россия-Африка состоится в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

Посол также сообщил, что в преддверии этого саммита Россия и Республика Конго готовят несколько документов, в том числе "торговые соглашения, соглашения об использовании средств, поступивших в счет погашения задолженности Республики Конго, соглашение по морскому транспорту, соглашение о взаимном признании образования и квалификаций". Также идет работа над меморандумом о сотрудничестве в строительном секторе.

"Мы надеемся, что будет наконец-то подписан меморандум о взаимопонимании с Государственной думой Федерального собрания РФ Национального собрания Республики Конго", - сказал Чепик.

Глава дипмиссии также отметил активное двустороннее сотрудничество сторон в культурной сфере и сообщил о планах в преддверии второго саммита Россия - Африка провести перекрестную неделю культуры в Санкт-Петербурге и Браззавиле.

Дипломат напомнил и о взаимодействии двух стран в подготовке кадров. По его словам, в России подготовлено около 8 тысяч специалистов с высшим образованием из Конго - как в советское время, так и сейчас. "Причем в последние годы квота, которая выделяется для граждан Конго, растет, и сейчас это 250 человек. Это одна из наиболее значимых квот среди стран Африки", - подчеркнул Чепик.

Кроме того, он сообщил о перспективе открытия русской школы в городе Пуэнт-Нуар, а также прихода Русской православной церкви на ее территории. "В идеале это стало бы таким мощным культурным кластером, духовным кластером нашего присутствия в Пуэнт-Нуаре, да и в Конго в принципе", - заявил Чепик.

Как сообщил глава диппредставительства, делегацию Конго на саммите планирует возглавить президент страны Дени Сассу-Нгессо.