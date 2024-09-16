Утвержден текст межправсоглашения по строительству нефтепродуктопровода в Конго

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило текст межправительственного соглашения с Республикой Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо" в африканской стране.

Как говорится в опубликованном тексте соглашения, уполномоченными организациями сторон, ответственными за реализацию проекта, являются ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и Национальная нефтяная компания Конго (выступает заказчиком проекта). Компании создадут совместное предприятие для реализации проекта - у российской стороны и ее аффилированных организаций составит 90%, у конголезской организации - 10%.

Для реализации проекта будет заключено концессионное соглашение по форме (строительство-владение-эксплуатация-передача) с совместным предприятием на строительство и эксплуатацию трубопровода на 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и обеспечит возврат инвестиций.

Ранее посол РФ в Конго Георгий Чепик сообщал, что магистраль будет проходить между крупнейшими городами африканской страны – Пуэнт-Нуаром и столицей Браззавилем.

В соглашении указывается, что если потенциальный спор между сторонами не будет урегулирован путем переговоров, то может быть передан по выбору российской стороны на рассмотрение в Дубайский международный арбитражный центр (ОАЭ) в соответствии с арбитражным регламентом DIAC 2022 или в арбитражный суд ad hoc, функционирующий в соответствии с арбитражным регламентом комиссии ООН по праву международной торговли, принятым ЮНСИТРАЛ. Администрирование арбитража будет осуществляться Дубайским международным арбитражным центром. В обоих случаях место арбитража – ОАЭ.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем "Закнефтегазстрой-Прометея" является Александр Ильин.