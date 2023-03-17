Минобороны РФ заявило о поражении подразделений ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Подразделения вооруженных сил Украины поражены в районах Угледара и Новомихайловки Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, "общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20".

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики", - заявил представитель министерства.

"Потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

На красно-лиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка (ДНР). За сутки на данном направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30, сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, на донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое (ДНР) за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сообщил Конашенков.

"В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - сказал Конашенков.

Помимо этого, в районе населенного пункта Редкодуб ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Конашенков заявил, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS американского производства и тактическая ракета "Точка-У", а также уничтожено 14 украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и Луганской народной республике (ЛНР).

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.