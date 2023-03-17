Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев неизвестной инфекции из Танзании

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит контроль на всех пунктах пропуска через границу РФ из-за случаев заболевания неустановленной инфекцией в Танзании, в настоящий момент в России случаи с подобной симптоматикой не отмечались, опасность распространения заболевания отсутствует.

"Согласно сообщениям Минздрава Танзании, на северо-западе страны фиксируются случаи заболевания неустановленной инфекцией. (...) В России случаи с подобной симптоматикой не отмечались. На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС "Периметр". Опасность распространения указанного заболевания отсутствует", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным Минздрава Танзании, на которые ссылается Роспотребнадзор, заболевшие неизвестной инфекцией жалуются на лихорадку, рвоту, кровотечения. Специалисты также диагностируют признаки печеночной недостаточности. От больных взяты образцы биологического материала для исследования.

"На текущий момент информации для достоверного установления причины заболевания недостаточно. Однако описанные симптомы могут указывать на ряд инфекционных заболеваний: лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз, болезнь, вызванную вирусом Эбола, которая наблюдались в соседней Уганде в 2022 году", - отметили в Роспотребнадзоре.