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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ не выявили случаев "неизвестной болезни" из Египта

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о том, что в России зафиксированы случаи заболевания неизвестной болезнью, схожей по симптомам с лихорадкой денге, выявленной в Египте.

"Обратили внимание на публикации о том, что "неизвестная болезнь" из Египта уже добралась до России. Эти утверждения никак не связаны с реальностью. "Неизвестной" египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в прошлом году в РФ было выявлено 29 случаев лихорадки денге, все - среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом, как уточнили в ведомстве, чаще всего денге "привозят" из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта - несколько реже.

"Следует отметить, что до 2019 года отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге. С 2020 года количество заболевших снижается", - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в РФ выявлены случаи заболевания неизвестной болезнью, обнаруженной в Египте, симптомы которой похожи на лихорадку денге.

В понедельник Роспотребнадзор сообщил, что усилит контроль за авиарейсами из Египта после регистрации в стране случаев неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге. Случаи заболевания зарегистрированы в провинции Кена (600 километров к югу от Каира). Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге.

Лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.). Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.

Роспотребнадзор Египет
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