Российские военные сообщили о поражении пункта управления одной из бригад ВСУ в ДНР

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские военные поразили пункт управления 110-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах", - сказал он.

По его словам, российскими средствами ПВО за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган".

"Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской народной республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, российские военные нанесли удары по силам ВСУ на различных направлениях.

"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики", - сказал он.

По данным Минобороны РФ, на донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", а также гаубица Д-30.

"На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой народной республики, Левадное и Орехов Запорожской области", - сообщил Конашенков.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих и два пикапа. На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - сообщил он