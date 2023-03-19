В Москве начнет работу Международная парламентская конференция "Россия - Африка"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вторая Международная парламентская конференция "Россия - Африка" состоится 19-20 марта на площадке Государственной Думы.

В мероприятии примут участие более 40 официальных парламентских делегаций из большинства стран Африки.

В понедельник 20 марта состоится пленарное заседание Международной парламентской конференции на тему: "Россия - Африка в многополярном мире", в этот день на конференции выступит президент Владимир Путин, сообщили ранее в пресс-службе главы государства.

В работе Конференции будут участвовать представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе Думы.

Задачами Конференции заявлены укрепление парламентского сотрудничества с африканскими странами в условиях становления многополярного мира, развитие отношений и выработка единых подходов к правовому регулированию в экономике, в области науки и образования, в сфере безопасности.

В рамках Конференции уже проходят двусторонние встречи председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с рядом глав делегаций - спикеров парламентов и палат парламентов африканских стран. Володин выразил уверенность в том, что "парламенты могут многое сделать для развития отношений на принципах уважения, невмешательства во внутренние дела государств и взаимовыгодного сотрудничества".

Проведение Конференции запланировано в преддверии второго саммита "Россия - Африка", который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

Первая Международная конференция "Россия - Африка" прошла в Москве в 2019 году.