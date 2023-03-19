Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В Москве начнет работу Международная парламентская конференция "Россия - Африка"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вторая Международная парламентская конференция "Россия - Африка" состоится 19-20 марта на площадке Государственной Думы.

В мероприятии примут участие более 40 официальных парламентских делегаций из большинства стран Африки.

В понедельник 20 марта состоится пленарное заседание Международной парламентской конференции на тему: "Россия - Африка в многополярном мире", в этот день на конференции выступит президент Владимир Путин, сообщили ранее в пресс-службе главы государства.

В работе Конференции будут участвовать представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе Думы.

Задачами Конференции заявлены укрепление парламентского сотрудничества с африканскими странами в условиях становления многополярного мира, развитие отношений и выработка единых подходов к правовому регулированию в экономике, в области науки и образования, в сфере безопасности.

В рамках Конференции уже проходят двусторонние встречи председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с рядом глав делегаций - спикеров парламентов и палат парламентов африканских стран. Володин выразил уверенность в том, что "парламенты могут многое сделать для развития отношений на принципах уважения, невмешательства во внутренние дела государств и взаимовыгодного сотрудничества".

Проведение Конференции запланировано в преддверии второго саммита "Россия - Африка", который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

Первая Международная конференция "Россия - Африка" прошла в Москве в 2019 году.

Африка Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на химзаводе в Долгопрудном потушен

Что произошло за день: суббота, 18 марта

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Путин прибыл в Крым

"ВКонтакте" устранила сбой сервиса обмена сообщениями

Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам

Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Президент РФ подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

Путин подписал законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей

"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });