Путин поддержал китайскую "Инициативу в области глобальной безопасности"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвинутую Китаем "Инициативу в области глобальной безопасности" как созвучную российским подходам.

"Отмечаем конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая созвучна российским подходам", - написал Путин в статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее", опубликованной в "Жэньминь Жибао". Ее текст размещен на сайте Кремля.

Как отметил президент, "Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом".

"Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда", - подчеркнул Путин.