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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"

Он отметил, что к этой работе следует более активно привлекать религиозные конфессии и молодежные организации

Путин потребовал оперативно пресекать уличные акции и "иные попытки раскачать общество"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от сотрудников МВД оперативно пресекать незаконные уличные акции и распространение экстремистской идеологии.

"Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться. Оперативно пресекаться. Точно так же, как и распространение экстремистской идеологии", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.

По его словам, к этой работе нужно активнее подключать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций.

Владимир Путин МВД РФ
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