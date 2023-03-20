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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Президент РФ поручил разработать программу профилактики молодежной преступности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил своей администрации и правительству разработать комплексную программу по профилактике негативных явлений в молодежной среде.

"Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять предупреждению подростковой преступности. Здесь также крайне важен всесторонний, системный подход. Поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде", - сказал Путин в понедельник, выступая на расширенной коллегии МВД РФ.

Говоря о результатах работы министерства в прошлом году, президент подчеркнул, что удалось улучшить показатели по ряду направлений деятельности, в том числе повысить раскрываемость преступлений.

Также, по словам Путина, активная работа велась по линии безопасности дорожного движения, обеспечения безопасности на транспорте, борьбы с экстремизмом.

Владимир Путин МВД РФ
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