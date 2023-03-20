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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Путин потребовал от МВД пресекать подрывную деятельность извне

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал от МВД пресекать любые попытки противников России и их агентуры раскачать общество изнутри. Он заявил об этом на итоговой коллегии ведомства.

"Надо жестко пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество, - сказал он. - Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника".

"Это ясно из характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи - раскачать общество изнутри", - сказал он в связи с этим.

На этом же мероприятии президент потребовал, чтобы сотрудники МВД быстро пресекали "провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество".

Владимир Путин МВД
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