Путин поручил исключить размытые формулировки из экономического законодательства

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил МВД РФ продолжить декриминализацию законодательства по экономическим преступлениям, контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей.

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, глава государства поручил "ликвидировать в правовых нормах размытые, двусмысленные формулировки, обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране".

Кроме этого, Путин попросил МВД контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей.

"Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно. Мы просто дестабилизируем работу целых коллективов предприятий. Абсолютно недопустимо это", - подчеркнул президент России.

Кроме этого, он заявил, что "необходимо следить и за тем, чтобы расследование не нарушало работу предприятий, не становилось причиной распада трудовых коллективов".

Президент подчеркнул, что "экономика - чрезвычайно важная сфера нашей деятельности вообще и сегодня в особенности".

"Не раз говорил о том, что к подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Имею в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест и так далее", - сказал президент.