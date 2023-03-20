Конашенков заявил об активных действиях войск РФ на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские войска ведут активные боевые действия на донецком и красно-лиманском направлениях, наносят удары по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) в других районах, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, а также гаубица "Мста-Б"", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, на донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица "Мста-Б".

Конашенков сообщил также об ударах по ВСУ на ряде других направлений.

На купянском направлении, сказал он, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.

"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20", - отметил Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - сказал Конашенков.