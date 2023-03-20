Путин заявил, что Россия открыта для переговорного процесса по ситуации на Украине

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия открыта для переговорного процесса по конфликту на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы также в курсе, что мы открыты всегда для переговорного процесса", - сказал Путин, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпиню в ходе встречи двух лидеров в Кремле в понедельник.

"Обсудим, безусловно все эти вопросы, в том числе и вашу инициативу (предложения КНР по урегулированию ситуации на Украине - ИФ)", - добавил президент РФ.

По словам Путина, Россия относится к предложениям КНР "безусловно, с уважением".