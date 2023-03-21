РФ и КНР поставили задачу кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай поставили задачу кратно увеличить сотрудничество в восьми сферах, в том числе в финансовой и транспортной.

"В совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2023 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами, услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям", - сказал Путин по итогам переговоров в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он отметил при этом, что речь идет о сотрудничестве прежде всего в финансовой, промышленно-технологической и транспортно-логистических отраслях.

По словам президента, "правительства России и Китая, деловые круги двух наших стран должны без раскачки приступить к практической проработке положений заявления".

Также, подчеркнул Путин, предстоит "согласовать комплекс мер по их реализации, насыщенной конкретными взаимовыгодными инициативами и проектами".