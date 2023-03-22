"Магнит" с 27 марта приостанавливает работу платежного сервиса Magnit Pay

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" с 27 марта приостанавливает работу своего сервиса Magnit Pay.

"Сервис Magnit Pay приостанавливает свою работу с 27 марта. Карты будут недоступны для использования. Просим до 27 марта потратить или вывести остаток денег с карты Magnit Pay", - говорится в обращении к клиентам, размещенном на сайте компании.

"Мы приостанавливаем текущий проект, но не исключаем его перезапуск в будущем", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ритейлера.

Причины этого решения не уточняются.

Для вывода средств рекомендуется оплатить покупку по QR-коду в магазине сети "Магнит" или без комиссии оплатить интернет, сотовую связь, телевидение или транспорт в приложении "Магнит", а также покупки в российских интернет-магазинах. Кроме того, оставшиеся деньги можно вывести на карту другого банка.

Как сообщалось, платежный сервис Magnit Pay "Магнит" и ВТБ запустили в декабре 2020 года. Предполагалось, что он станет первым этапом формирования единого суперприложения розничной сети, говорилось в сообщении ВТБ.

С помощью Magnit Pay можно оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн. После регистрации в приложении покупатель получает расширенные возможности - выпуск цифровой карты, на которой можно будет держать до 60 тыс. рублей и ежемесячно тратить до 200 тыс. рублей своих личных средств, а также осуществлять переводы на другие российские карты. Пополнять ее можно бесплатно с любых других карт или добавить в Рау сервисы. Участникам программы лояльности в качестве бонуса начислялись дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay.

"Магнит" - ведущий в РФ ритейлер по числу магазинов. На конец июня 2022 года под управлением компании было 26,731 магазин, в том числе 16,748 магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".