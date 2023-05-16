"Магнит" готовится запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" готовит к запуску маркетплейс, на котором можно будет приобрести в том числе непродовольственные товары, пишут "Ведомости".

Издание заметило, что несколько дней назад основное юрлицо ритейлера - АО "Тандер" - разместило в соцсетях рекламу о маркетплейсе, на котором можно будет заказать "от партнеров и поставщиков" доставку в течение 3 часов не только продуктов питания, но и товаров для дома и дачи, косметики, бытовой техники, аксессуаров для спорта и отдыха, мебель и др. В ролике, который уже удален, говорилось, что площадка будет работать под брендом "Магнит маркет"; заявку на регистрацию такого товарного знака (предполагает приоритет в 31 из 45 классов международной классификации товаров и услуг) ритейлер подал в апреле 2023 года.

Представитель "Магнита" подтвердил "Ведомостям", что ритейлер "готовит проект под названием "Магнит маркет" и запускал рекламу под таким названием, пообещав предоставить подробности позже.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня 2022 года под управлением компании было 26 731 магазин, в том числе 16 748 магазинов формата "у дома" под вывеской "Магнит".