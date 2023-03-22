Военные смогут заверять документы о браке или регистрации ребенка у командиров частей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о праве военнослужащих заверять свои подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи о регистрации детей в акты гражданского состояния.

Законом предусматривается, что если военнослужащий не может присутствовать в органах ЗАГС при подаче совместного заявления о регистрации ребенка, о заключении или расторжении брака, то он может заверить свою подпись на поданном отдельно заявлении не только у нотариуса, но также:

- у командира своей воинской части, соединения, учреждения;

- у начальника военного госпиталя, санатория другой военно-медицинской организации, в которой он находится на излечении.

У начальников военно-медицинских организаций также могут заверить свои подписи на указанных заявлениях и другие лица, находящиеся там на лечении.