160 пожарных и 54 единицы техники задействованы в тушении пожара в Самаре

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Группировка пожарных, которые борются с возгоранием в многоквартирном жилом доме в Самаре до 160 человек, сообщает МЧС РФ в среду.

"Продолжаются работы по тушению и дальнейшему нераспространению огня. Всего в тушении пожара задействовано 160 человек и 54 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также на месте пожара сотрудниками МЧС используется пеноподъемник для подачи воды со смачивателем в проемы помещений с высоты. Площадь пожара достигла 1,4 тыс. кв. м.

Ранее в среду огонь охватил один из этажей многоквартирного дома в Самаре на Красноармейской улице. Из здания эвакуированы порядка 60 человек. Возгорание произошло на третьем этаже с переходом на кровлю жилого дома на площади 180 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным из открытых источников, на Красноармейкой улице, дом 60 расположено одно из старейших зданий Самары - доходный дом купца Дмитрия Челышева.

Трехэтажное здание было построено еще в 1899 году по проекту известного самарского архитектора А.А. Щербачева, является памятником архитектуры.