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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Медведев заявил, что США и Украина не готовы к реализации мирного плана КНР

Зампред Совбеза РФ добавил, что Россия и КНР в текущем или следующем году могут выйти на товарооборот в $300 млрд

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Реализация китайского плана мирного урегулирования украинского кризиса зависит не только от Москвы, но и от Вашингтона с Киевом, которые пока к этому не готовы, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Китай привез план урегулирования по Украине, президент наш вчера сказал: "Да, там много интересного". Для того чтобы реализовывать любой план, просто нужно желание, чтобы его изучали не только у нас, но и как минимум в Вашингтоне и Киеве, а этого сейчас нет", - сказал Медведев в интервью российским информагентствам.

Зампред российского Совбеза также отметил, что завершившийся во вторник визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию подтвердил особые отношения между Москвой и Пекином.

В качестве примера он напомнил о росте товарооборота за последние 23 года.

"В 2000 году, - еще президентом был Цзян Цзэминь, - наш торговый оборот был $8 млрд. И нам казалось, что это так, прилично - все-таки миллиарды. А сейчас - 185, и, скорее всего, в самое ближайшее время, в этом, в следующем году, в силу в том числе сложившейся ситуации и того, как себя ведут наши друзья, он будет 300", - сказал Медведев.

Россия Украина США Китай Дмитрий Медведев
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