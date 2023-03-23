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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

МЧС за год проверит 43 тысячи объектов высокого риска

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году МЧС проведет более 43 тысяч плановых проверок объектов чрезвычайно высокой и высокой категории риска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что инспекционный визит не может занимать больше одного рабочего дня, а сроки проведения рейдового осмотра, документарной и выездной проверок - до 10 рабочих дней.

17 марта стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении плановых проверок в ближайшие восемь лет только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. По его словам, "в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок".

МЧС Михаил Мишустин
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