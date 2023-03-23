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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Минобороны РФ сообщило о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк в четверг выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.

"23 марта в 9:40 с Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС (Воздушно-космические силы) проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Плесецк Союз-2.1а
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