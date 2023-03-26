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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Десятки грузовиков с продуктами стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Около 280 пассажиров и порядка 240 автомобилей перевезли два парома через Керченскую переправу за минувшие сутки, сообщает оперштаб Краснодарского края в воскресенье.

С утра 26 марта на парковке в поселке Ильич находится 61 автомобиль.

На месте дежурят волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами - продуктами и товарами первой необходимости.

Краснодарский край Кубань Керченский пролив
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