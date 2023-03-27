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Минсельхоз задумался о помощи экспортерам и сельхозпроизводителям в покупке вагонов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ рассматривает возможность оказания господдержки экспортерам и сельхозпроизводителям для покупки вагонов-зерновозов.

"Минсельхоз совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает возможные решения для стабилизации ценовой ситуации на рынке транспортных услуг. Кроме того, рассматривается вопрос обеспечения внутреннего рынка вагонами-хопперами, в том числе предоставления государственной поддержки экспортерам и участниками сельхозрынка для их приобретения", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отмечают, что в связи с рекордным урожаем зерна "логистическая инфраструктура в настоящее время подвергается дополнительной нагрузке, что сопровождается значительным ростом цен на транспортные услуги". Рост логистических затрат приводит к снижению закупочных цен у аграриев. Это может негативно сказаться на рентабельности производства и доходности сельхозпроизводителей, а в перспективе повлиять на стабильность рынка и продовольственную безопасность, предупреждает Минсельхоз.

На недавнем совещании в Минсельхозе были обсуждены вопросы, связанные с ростом стоимости внутренних перевозок сельхозпродукции, прежде всего зерна. Проблемой заинтересовались в ФАС России. В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что "прорабатывают озвученные на совещании (в Минсельхозе - ИФ) вопросы".

Между тем, Союз экспортеров зерна на фоне роста транспортных издержек и дефицита вагонов-хопперов для перевозки зерна готовит консолидированную заявку на покупку подвижного состава в 2023-2025 годах.

Минсельхоз Союз экспортеров зерна ФАС
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