Глава МЧС пообещал переоснастить пожарно-спасательные подразделения к 2030 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - До 2030 года пожарно-спасательные подразделения МЧС России будут переоснащены новой техникой, сообщил руководитель ведомства Александр Куренков.

По его словам, поступление новой техники в подразделения МЧС сейчас наращивается.

"До 2030 года президент РФ поручил переоснастить пожарно- спасательные подразделения. И мы выполним эту задачу", - заверил министр.

Старые пожарные машины передают во Всероссийское добровольное пожарное общество и на оснащение добровольной пожарной охраны в населенных пунктах России, сказал Куренков.