Решетников призвал увеличивать продажи энергоресурсов РФ не в портах отгрузки, а в портах доставки

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - России необходимо увеличивать продажи энергоресурсов не в портах отгрузки, а в портах доставки, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Не менее важно не только физическое развитие инфраструктуры, но и переход с привычных нам условий поставки товаров на принципах FOB на CIF или на DAP. Это, конечно, потребует принципиально иного взаимодействия с транспортной отраслью. Нам необходимо дальше наращивать закупки, в первую очередь транспортных морских судов, необходимо увеличивать выпуск отечественных танкеров (...) и решать вопросы взаимного признания страховок, перестрахования, расчетов в национальных валютах", - сказал он на итоговой коллегии Минэнерго.