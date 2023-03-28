КС РФ определит права покупателей при отказе от допстраховок, купленных ради скидки на машину

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ проверит правоприменительную практику, согласно которой скидка на автомобиль обнуляется в случае отказа от дополнительных страховок, обусловливавших ее предоставление, следует из картотеки суда.

Несколько лет назад российские автодилеры стали предоставлять существенные скидки на автомобили при условии их покупки в кредит и приобретения различных дополнительных страховок: КАСКО, жизни, GAP (guaranteed asset protection; позволяет увеличить выплаты до стоимости автомобиля на момент страхования, компенсируя амортизационный износ - ИФ) и др. Однако многие покупатели использовали период охлаждения (срок, в течение которого можно расторгнуть договор страхования с возвратом полной суммы уплаченной страховой премии или еe части - ИФ), чтобы отказаться от затрат на них, но сохранить льготную цену. Автодилеры в свою очередь решили прикрыть эту лазейку с помощью допсоглашений, обязывающих клиентов доплатить за машину в случае расторжения договоров страхования.

С такой ситуацией столкнулся и Кирилл Матюшов, в декабре 2019 года купивший Renault Arkana в салоне ООО "Аксель-Ренорд" с привлечением кредита Сетелем банка, "дочки" Сбербанка (ныне называется Драйв клик банк). Стоимость машины по договору составила 1,32 млн рублей, а в допсоглашении было указано, что это цена с учетом скидки в 270 тыс. рублей, которая предоставляется при сдаче в trade-in старого автомобиля, а также оформления у партнеров дилера трех страховок: жизни и здоровья, КАСКО и GAP. В случае отказа от страховок в период охлаждения покупатель должен был доплатить сумму, равную предоставленной скидке на машину, оговаривалось также в допсоглашении.

Всего за дополнительные полисы Матюшов заплатил 164 тыс. рублей, из которых почти 60 тыс. рублей пришлось на страховку жизни и здоровья. Именно от нее он и отказался спустя несколько дней, погасив также кредит, свидетельствуют материалы последовавшей судебной тяжбы. Дилер же потребовал от Матюшова доплатить 270 тыс. рублей.

Покупатель с этим не согласился, расценив условия допсоглашения как "явно несправедливые" и "просто грабительские" (цитаты по материалам дела). После этого "Аксель-Ренорд" обратился с иском о взыскании в суд, а Матюшов потребовал исключения из допсоглашения спорного положения. Пункты 2 и 3 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения разрешают расторгнуть или изменить обременительный договор, на условия которого более слабая сторона при заключении повлиять не могла.

Однако суды трех инстанций удовлетворили требования дилера и отказали Матюшову. По их мнению, применить упомянутые выше нормы ГК РФ нельзя, так как не доказано, что сделка была совершена под влиянием заблуждения: покупатель мог приобрести автомобиль как без скидки, так и с ней. Нет в материалах дела доказательств и тому, что покупатель не мог отказаться от заключения договора купли-продажи на условиях допсоглашения, констатировали суды.

После этого Матюшов обратился в КС РФ с жалобой на приведенные нормы. По его мнению, не соответствует Конституции РФ позиция судов о том, что для их применения нужны доказательства того, что покупатель не мог отказаться от заключения договора на предложенных продавцом условиях. Это не предусмотрено в ГК РФ и противоречит понятию слабой стороны, настаивает в своей жалобе в КС РФ Матюшов. По его словам, в силу неравенства переговорных позиций он не мог настоять на включении в допсоглашение условий об аннулировании не всех скидок в случае расторжения страховок, а только в части соразмерной страховой премии.

Между тем несоразмерность, по его мнению, налицо. Страховая компания возвращает 60 тыс. рублей, а доплатить дилеру нужно 270 тыс. рублей, пишет в жалобе в КС РФ Матюшов. Он также обратил внимание суда на то, что скидка складывалась и из других элементов, в частности 100 тыс. рублей (в решениях нижестоящих судов сказано 70 тыс. рублей - ИФ) приходилось на trade-in.

КС РФ принял жалобу к рассмотрению.