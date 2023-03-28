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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минфин 29 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 26241

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минфин 29 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 7 июня 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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