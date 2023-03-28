Мишустин заявил о проработке вопроса выпуска ОФЗ в дружественных валютах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вопрос выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах находится в работе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Также прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях", - сказал Мишустин, открывая стратегическую сессию по вопросу "Обеспечение финансового суверенитета".

Тема размещения государственных облигаций в юанях регулярно появляется на повестке уже более семи лет. Впервые Минфин заявил о планах разместить на Московской бирже бонды в юанях объемом, эквивалентном примерно $1 млрд, еще в ноябре 2015 года. С тех пор идея регулярно возникает в обсуждениях, но до реализации этих планов дело пока так и не дошло.

Минфин РФ сохраняет в своей повестке тему размещения дебютного выпуска облигаций в юанях, но для реализации сделки нужно четкое понимание целей потенциального выпуска, говорил в сентябре прошлого года замминистра финансов Тимур Максимов.

"Мы действительно видим, что локальный юаневый рынок очень сильно вырос. У нас действительно проект этот в активной проработке. Разные этапы у него были. Чтобы сделка состоялась, она должна иметь смысл для всех участников", - сказал тогда Максимов.

Как пояснял замминистра, есть две модели такого размещения: это сделка, ориентированная на китайских инвесторов, или размещение юаневых облигаций для локальных инвесторов. Реализация первого варианта сопряжена с регуляторными сложностями, второй вариант может иметь смысл в том случае, если федеральный бюджет будет финансировать свои валютные операции в юанях, отметил он.

"План максимум - это сделать красиво, правильно, открыв этот контур не только для нас, а для всего рынка. И программа минимум - это просто переложить свободную юаневую ликвидность в бюджетные счета, но надо определиться тогда, зачем мы это делаем", - сказал Максимов.