Землетрясение магнитудой 3 произошло на западном побережье Сахалина

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3 произошло рано утром в среду в Углегорском районе на западном побережье Сахалина, сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3 произошло в среду почти в три часа утра с эпицентром в 7 км севернее села Поречье Углегорского района на глубине 5 км", - сказали в службе.

Там добавили, что в населенных пунктах Углегорского района ощутили подземный толчек силой до трех баллов, никто не пострадал, разрушений нет.