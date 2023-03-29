Энергоснабжение Мелитополя прекращено в результате украинского обстрела
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Энергообъекты повреждены в Мелитополе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, подача электроэнергии прекращена, сообщили журналистам в экстренных службах Запорожской области.
"Повреждены объекты системы электроснабжения. В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии", - сказал представитель экстренных служб.
Аварийные службы ведут восстановительные работы.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли в среду утром удар по локомотивному депо Мелитополя, есть разрушения. По предварительным данным, никто не пострадал.