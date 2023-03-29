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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Энергоснабжение Мелитополя прекращено в результате украинского обстрела

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Энергообъекты повреждены в Мелитополе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, подача электроэнергии прекращена, сообщили журналистам в экстренных службах Запорожской области.

"Повреждены объекты системы электроснабжения. В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии", - сказал представитель экстренных служб.

Аварийные службы ведут восстановительные работы.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли в среду утром удар по локомотивному депо Мелитополя, есть разрушения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Россия Мелитополь ВСУ
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