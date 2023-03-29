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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под воздействием противоречивых факторов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань практически не меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,9575 руб./$1 (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,36 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 11,171 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов. Поддержку нацвалюте оказывают подрастающие котировки нефти, а также в основном позитивная динамика на мировых рынках капитала. При этом рубль потерял поддержку в виде активной продажи валюты компаниями-экспортерами в связи с прохождением налогового периода марта. Во вторник они перечислили в бюджет страховые взносы, акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,78 за баррель, что на 0,17% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,53 за баррель, что на 0,45% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги во вторник, наиболее заметный спад продемонстрировали бумаги компаний технологического сектора.

"Этот рынок находится в процессе стабилизации", - отметил Майкл Левенгарт из Morgan Stanley. Однако несмотря на то, что инвесторы пришли в себя после кризиса в банковском секторе, у них остается еще немало вопросов без ответа, добавил он.

Среди таких вопросов аналитик выделил последствия банковского кризиса для других секторов экономики, дальнейшую траекторию процентных ставок, а также масштаб ужесточения кредитных условий и его влияние на экономику в целом.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном растут: японский Nikkei 225 повышается на 0,53%, китайский CSI300 - на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 1,83%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,18%, снижается только южнокорейский Kospi - на 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,41%.

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