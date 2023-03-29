En+ Group задумалась о строительстве газовой или угольной ТЭС в Иркутской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - En+ Group рассматривает несколько площадок для строительства новой ТЭС в Иркутской области. Это следует из выступления руководителя энергетического бизнеса компании Михаила Хардикова в ходе прямого эфира в телеграм-канале En+.

По его словам, компания обсуждает этот вопрос с Минэнерго РФ и правительством Иркутской области.

"Какой будет объект генерации, я вам пока сказать не могу. Потому что мы говорим о том, что в генерации нуждается Иркутско-Черемховский энергорайон, все что южнее Тулуна. А также в генерации нуждается Бурятия и Забайкальский край. Этот объект должен выдавать мощность именно сюда", - сказал Хардиков.

Одна из инициатив, с которой выступает компания – строительство базовой тепловой электростанции на борту Ковыктинского газоконденсатного месторождения, заявил он.

Среди плюсов такого решения – "не нужно закладывать прокладку трубопроводов на длительные расстояния", минусы – "не будет трубы с газом до Иркутска, который в этом нуждается", перечислил топ-менеджер.

"Если газ будет на левом берегу Ангары, там можно смотреть на строительство новой генерации, развитие существующих площадок, развитие существующих ТЭЦ с переводом на газ", - сказал Хардиков.

En+ Group также рассматривает возможность строительства угольной электростанции в Тулунском районе Иркутской области.

"Это пока наши предложения. Я не могу сказать, что мы уже приняли такое решение", - подчеркнул Хардиков.

Ранее в марте вице-премьер РФ Александр Новак оценивал потребности в новых энергомощностях в Сибири на уровне не менее 700 МВт. "Проведем до конца года конкурс на строительство этих мощностей в этом регионе. И, соответственно, к 2028 году необходимые мощности будут построены", - говорил он.

В схеме и программе развития электроэнергетических систем до 2028 года в качестве энергодефицитных определены Иркутско-Черемховский и Тулуно-Зиминский районы Иркутской области, Западный, Юго-Восточный и Читинский районы Забайкальского края, а также Южная часть Бурятии. Подготовивший документ "Системный оператор" считает "наиболее целесообразным" строительство не менее 460 МВт в южной части Забайкалья и не менее 230 МВт – в южной части Бурятии.

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.