Суд приговорил калининградца к девяти годам колонии за попытку совершения теракта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Военный суд вынес приговор жителю Калининграда, признав его виновным в подготовке теракта, изготовлении и хранении взрывного устройства, сообщила "Интерфаксу" адвокат осужденного Мария Бонцлер.

"Уголовное дело рассмотрела и вынесла приговор выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда (...) Житель Калининграда Вячеслав Попов (...) 1978 года рождения приговорен к девяти годам колонии строгого режима", - сказала Бонцлер.

Дело рассматривалось по статьям УК РФ о приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ.

"Приговор мы будем обжаловать, надеясь хоть на небольшое смягчение наказания. Осужденный признал свою вину, раскаялся. Прокурор просил 9,5 лет, суд дал меньше. И Попов надеется по этой аналогии", - сказала адвокат.

О задержании Попова сообщила в мае 2022 года пресс-служба регионального управления ФСБ, отмечая, что, являясь сторонником радикальных движений на Украине, он планировал совершить теракт накануне Дня Победы.