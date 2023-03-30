Загрязнение акватории Волги зафиксировали в Астрахани

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Маслянистая пленка обнаружена на поверхности реки Волга в Астрахани на площади около 300 кв. м, сообщает главк МЧС по региону в четверг.

"В 07:40 (06:40 мск) поступило сообщение о загрязнении акватории Волги, предположительно нефтепродуктами в Трусовском районе Астрахани, в районе улицы Флеминга, дом 2. Оперативная группа факт загрязнения подтвердила. На поверхности водоема, вдоль береговой линии, обнаружена радужная маслянистая пленка на общей площади ориентировочно 300 кв. м", - говорится в пресс-релизе.

К месту ЧП направлены специалисты Росприроднадзора и сотрудники линейного отдела МВД на транспорте.