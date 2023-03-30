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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Производители электроники на российской элементной базе получат приоритет на госзакупках

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое даст преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд.

"Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд. Если на конкурс поступит такая заявка, у нее будет приоритет. В случае отсутствия подобного предложения его получит наша электроника с зарубежными компонентами", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, госзакупка иностранной электроники будет рассматриваться только в том случае, если не будет конкурентов из России.

"Такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средне- и долгосрочной перспективе", - отметил глава правительства.

Постановление вступает в силу 20 апреля 2023 года. "Таким образом у заказчиков и поставщиков будет возможность адаптироваться к новым условиям проведения госзакупок", - отмечается в сообщении правительства.

Михаил Мишустин
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