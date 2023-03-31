В Минприроды водные ресурсы будет курировать выходец из МЧС Барышев

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра природных ресурсов и экологии Павла Барышева, сообщил телеграм-канал Минприроды.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, новый замминистра будет курировать вопросы в области водных ресурсов.

Барышев родился 15 июня 1959 года, в 1980 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, в 1988 году - Военно-инженерную академию им Куйбышева.

Общий трудовой стаж - более 45 лет, основное направление - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. С 2017 по 2021 годы занимал должность замглавы МЧС, с февраля 2022 года и по настоящее время занимал пост замглавы ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС по связям с госорганами.

Ранее тему водных ресурсов в Минприроды курировал Сергей Ястребов, который в середине 2022 года покинул пост замглавы ведомства в связи с истечением действия контракта.