Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

В Минприроды водные ресурсы будет курировать выходец из МЧС Барышев

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра природных ресурсов и экологии Павла Барышева, сообщил телеграм-канал Минприроды.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, новый замминистра будет курировать вопросы в области водных ресурсов.

Барышев родился 15 июня 1959 года, в 1980 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, в 1988 году - Военно-инженерную академию им Куйбышева.

Общий трудовой стаж - более 45 лет, основное направление - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. С 2017 по 2021 годы занимал должность замглавы МЧС, с февраля 2022 года и по настоящее время занимал пост замглавы ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС по связям с госорганами.

Ранее тему водных ресурсов в Минприроды курировал Сергей Ястребов, который в середине 2022 года покинул пост замглавы ведомства в связи с истечением действия контракта.

Минприроды МЧС Павел Барышев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский признан иноагентом

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 31 марта

Минцифры назвало причину отключения опции удалить аккаунт на "Госуслугах" онлайн

Минцифры назвало причину отключения опции удалить аккаунт на "Госуслугах" онлайн

Поспред Белоруссии назвал в Совбезе ООН размещение ТЯО в стране вынужденной мерой

В Ростовской области восстановили движение по М-4 "Дон" после снежных заторов

В Ростовской области восстановили движение по М-4 "Дон" после снежных заторов

Замгубернатора НАО арестован по делу о взятке

Военная операция на Украине

ФСВТС опасается передачи Киеву российского оборудования для МиГ-29 из Словакии

Минфин планирует разместить во II квартале ОФЗ объемом до 850 млрд рублей

"Норникель" продаст в Азии всё невыкупленное клиентами из Евросоюза

"Норникель" продаст в Азии всё невыкупленное клиентами из Евросоюза

"Норникель" переходит на режим экономии горной техники

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });