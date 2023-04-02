После взрыва в кафе в Петербурге госпитализированы 24 человека

Всего пострадали 25 человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе один человек погиб, 25 пострадали, 24 госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 25 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Состояние шести оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, - как средней и легкой степени тяжести.

"В учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Оказание помощи координирует Минздрав России и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, уточнили в министерстве.