Путин подписал закон о контроле за импортом пестицидов на складах временного хранения

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контроле за импортом пестицидов и агрохимикатов на складах временного хранения. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон принят Госдумой 15 марта этого года, одобрен Советом Федерации 29 марта. С 1 июля 2023 года он закрепляет на постоянной основе норму о том, что проверка ввоза в РФ пестицидов и агрохимикатов может вестись на складах временного хранения. Эта мера, действующая на временной основе с апреля 2022 года, направлена на упрощение как импорта удобрений, так и их доставку по субъектам РФ.

Как пояснял ранее замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, проект закона был разработан для совершенствования контрольно-надзорных мероприятий в отношении пестицидов и агрохимикатов, которые ввозятся в РФ. За период ее действия в качестве временной меры удалось разгрузить специальные пункты пропуска на границах и более оперативно ввозить пестициды и агрохимикаты. "Предлагаемые изменения делают меру постоянной", - говорил он.

Пункты пропуска определит Россельхознадзор по согласованию с Федеральной таможенной службой (ФТС), в структуре склада временного хранения должна быть лаборатория по проведению испытаний, отборов проб, образцов. При этом, как отмечал ранее Лебедев, перечень таких складов уже определен, их около 30. "С точки зрения их загрузки, мощности мы тоже для себя посмотрели, понимаем, что дефицита здесь не будет, их хватает ровно для того, чтобы обеспечивать синхронный ввоз на территорию страны и распределение по субъектам в соответствии с потребностями", - отмечал замминистра.

По его словам, РФ ежегодно применяет 200 тыс. тонн пестицидов и агрохимикатов, при этом 60 тыс. тонн импортируется.