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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже Оксана Федорова

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже Оксана Федорова
Фото: Екатерина Сычков/URA.RU/TASS

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в понедельник санкционировал арест некоей Оксаны Федоровой, подозреваемой в шпионаже.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, избрав в отношении подозреваемой в шпионаже Оксаны Федоровой меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Локтева.

Она не смогла уточнить гражданство и род деятельности подозреваемой, пояснив, что материалы дела содержат гриф "секретно", а само заседание суда проходило в закрытом режиме.

Федорова подозревается по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Если ее вина будет доказана, женщине грозил наказание от 10 до 20 лет заключения.

ФСБ Оксана Федорова Москва
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