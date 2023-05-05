В Москве арестована подозреваемая в шпионаже

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в пятницу санкционировал арест женщины, подозреваемой в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как заявила представитель суда, арестованной Л. Р. Умеровой инкриминируется совершение преступления по статье 276 УК РФ (шпионаж). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. От иных комментариев в суде отказались, пояснив, что материалы дела засекречены.

Вместе с тем, вменяемая статья предусматривает, что Умерова занималась передачей, собиранием, похищением или хранением в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну, а также передачей или собиранием по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации либо сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов РФ, в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть совершала шпионаж.