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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Автомобиль Toyota Harrier вылетел с моста в реку в районе села Красногорск на западном побережье Сахалина, погибли три человека, сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона.

ДТП произошло около двух часов ночи 4 апреля, по предварительным данным, при переезде моста в селе водитель не справился с управлением, автомобиль пробил ограждения моста и рухнул в реку.

"Водитель и два пассажира скончались на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Автомобиль вытащили из реки, на месте происшествия работают оперативные службы.

Россия Сахалин
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