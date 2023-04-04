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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его данным, с 3 апреля на одном из российских полигонов началось обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства.

Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении, добавил Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Сергей Шойгу Искандер-М Белоруссия Минобороны
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