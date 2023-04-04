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Минсельхоз сообщил о полной самообеспеченности РФ вакцинами от опасных болезней животных

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия на 100% обеспечена собственными вакцинами от особо опасных болезней животных, заявил на итоговой коллегии Россельхознадзора министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Самообеспеченность по вакцинам от особо опасных и карантинных болезней уже 100%-ная. Сейчас ведётся работа по усилению и других направлений", - сказал он.

Он отметил, что в мире, в том числе в передовых аграрных странах, сельхозпроизводство несет серьезные убытки от болезней животных.

"Счет идет на тысячи очагов. Я не буду говорить, что в России ситуация безупречна, работы впереди очень много. Но тем не менее, если сравнивать данные, мы видим, что вектор у нас в целом правильный, - сказал министр. - Совершенствуется нормативно-правовая база по ветеринарии. С 2020 года приняты и актуализированы 44 ветеринарных правила по борьбе с заразными болезнями животных".

По его словам, в регионы поставляются препараты и средства диагностики. "Только в 2022 году господдержка на эти цели превысила 3,5 млрд рублей", - отметил глава Минсельхоза. Однако он призвал не расслабляться. "Более того, ситуация усложняется с учетом обстановки в соседних странах Азии, Европы, Закавказья по африканской чуме свиней и гриппу птиц", - отметил он.

По словам Патрушева, Федеральный центр охраны здоровья животных в 2023 году по плану должен зарегистрировать сразу 10 новых препаратов для животных. Активизируется работа и в сфере карантина растений: "В прошлом году Всероссийский центр карантина растений зарегистрировал первую в нашей стране фитовакцину".

Дмитрий Патрушев Минсельхоз Россельхознадзор
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