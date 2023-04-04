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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Росгвардия провела в Петербурге учения по защите государственных объектов от нападений

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Росгвардия провела в Петербурге и Ленинградской области учения по обеспечению общественной безопасности, включающие блокирование условных диверсантов в городской среде, отражение атак на государственные объекты и штурм захваченных зданий, сообщила пресс-служба Северо-западного округа Росгвардии.

Учения прошли под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Воробьева. Росгвардейцы, сотрудники полиции, МЧС и представители органов власти "отработали взаимодействие при выполнении служебно-боевых задач".

По сценарию учений, подразделения спецназа Росгвардии "проводили задержание опасных преступников, пресекали действия вооруженных бандгрупп, отражали нападения на важные государственные объекты, штурмовали захваченные здания".

Также, во взаимодействии с экипажами вертолетов и расчетами беспилотных летательных аппаратов, был отработан "поиск и блокирование диверсионных групп в городских условиях и на пересеченной местности".

Спецназовцы выполняли огневое поражение вскрытых позиций условного противника, осуществляли поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов.

"В тактико-специальном учении приняло участие более 600 росгвардейцев, действовавших в составе специального моторизованного полка, авиационной эскадрильи, подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, ОМОН, СОБР, а также курсанты Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии РФ", - сообщили в пресс-службе округа.

Петербург Росгвардия Ленинградская область
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