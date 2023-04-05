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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Путин и Лукашенко в среду встретятся в Москве

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду во второй половине дня обсудят международную повестку и вопросы обеспечения безопасности двух стран.

Лукашенко будет находиться в России с визитом 5-6 апреля для участия в Высшем Госсовете (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии.

Сам ВГС состоится в четверг, но, как ранее заявлял сам Лукашенко, на встрече в среду будут затронуты "некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем государственном совете".

По его словам, подобный формат переговоров предложил Путин по примеру его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в марте.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что одной из тем переговоров может стать мирная инициатива Лукашенко по украинскому урегулированию, предусматривающая, в том числе прекращение огня и запрет на передвижение войск.

Кроме того, Путин и Лукашенко могут затронуть и вопросы размещения в Белоруссии российского ядерного оружия, в том числе строительство в этой стране хранилища для тактического ядерного вооружения.

Как ожидается, лидеры также обсудят импортозамещение, углубление кооперации и развитие высокотехнологичных отраслей.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия
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