"Газпром" возобновил экспорт в Китай по "Силе Сибири" после профилактики

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" возобновил поставки газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" после недельного планового останова.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в заявлении ПАО.

Как сообщалось, в 2022 году весенняя профилактика проводилась на "Силе Сибири" с 29 марта по 4 апреля.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, в 2022 году в магистраль начал поступать газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2022 году по газопроводу прокачано 15,4 млрд куб. м газа, план на 2023 год - 22 млрд куб. м.